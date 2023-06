Hömma, Chemnitz Glück auf! aus dem Ruhrgebiet in die Kulturhauptstadt Europas 2025

2025 wird Chemnitz Kulturhauptstadt Europas sein. 18 Monate vorher fragt sich so mancher auch in Chemnitz, was das der Stadt bringen soll? Im Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen hatten gleich 53 Kommunen vor 13 Jahren so ein Kultur-Jahr organisiert. MDR SACHSEN hat im "Pott" an Ruhr und Emscher nachfragt: Wie kam das Kulturjahr an, wo einst das Herz der Steinkohleindustrie pochte und der Strukturwandel seit mehr als 50 Jahren Menschen und Landschaft prägt?