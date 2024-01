Laut den Berechnungen wird der Bedarf an Grundschullehrkräften im Jahr 2025 mit mehr als 213.000 seinen Höchststand erreichen und dann bis 2035 auf rund 180.000 abnehmen. Der Bedarf an Neueinstellungen wird voraussichtlich in den Jahren 2029 bis 2032 besonders stark sinken, danach allerdings wieder etwas ansteigen, da mehr Lehrkräfte in den Ruhestand eintreten.

"Der Lehrkräftemangel in der Grundschule wird schon bald vielerorts überwunden sein. Angesichts der schlechten Nachrichten für das deutsche Bildungssystem in den vergangenen Monaten, vom IQB-Bildungstrend bis PISA, ist das eindeutig ein Lichtblick", sagte Zorn.

Allerdings bleibe die Lage in anderen Schulstufen und in bestimmten Fächern weiterhin angespannt. Vor allem in den nicht-gymnasialen weiterführenden Schulen sowie in den MINT-Fächern herrsche noch auf absehbare Zeit ein großer Mangel an Lehrkräften.