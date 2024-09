Bildungswesen Lehrermangel kann nicht durch mehr Stunden für Teilzeitkräfte behoben werden

Hinzu komme, und darauf macht die Lehrergewerkschaft GEW aufmerksam, dass viele Lehrer zwar offiziell in Teilzeit sind. Inoffiziell aber würden sie jetzt schon viel mehr Stunden arbeiten. Einfach, weil es so viel zu tun gebe, sagt Burkhard Naumann, Landesvorsitzender der GEW Sachsen. "Das Problem ist, dass immer neue Aufgaben kommen. Die Digitalisierung kam dazu, man denkt, es hat vieles vereinfacht, tatsächlich ist aber der Kommunikationsaufwand, E-Mails innerhalb der Schule, mit Eltern, ist riesig gestiegen." Kurz gesagt, es komme immer mehr dazu, und es werde zu wenig darüber gesprochen, was stattdessen eigentlich wegfalle, kritisiert Naumann.