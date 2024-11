Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Michael Reichel

Aktuelle Studie In Mitteldeutschland fehlen rund 2.500 Lkw-Stellplätze an Autobahnen

27. November 2024, 14:15 Uhr

Die Zahl der Lkw-Parkplätze an Autobahnen ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, zeigt eine regelmäßige Erhebung des Bundesverkehrsministeriums. Trotzdem fehlen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen rund 2500 Stellplätze. Um künftig weitere Flächen bereitstellen zu können, will der Bund die digitale Lkw-Parkstanderfassung ausbauen und auch ungenutzte Pkw-Stellflächen in der Nacht freigeben.