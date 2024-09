Österreich verschärft die Sicherungsmaßnahmen bei Überstellung

Mit der Überstellung an die österreichischen Behörden wurden die Sicherungsmaßnahmen Maja zufolge noch einmal verschärft. "Da habe ich die kalte Brutalität der Polizei kennengelernt. Ich wurde behandelt wie ein verschnürtes Paket. […] Das war wirklich ein Horrortrip", erzählt Maja dem MDR. Ihr seien Hand- und Fußfesseln angelegt, eine Haube, wie man sie aus dem Boxsport kennt, angelegt sowie ein Sack über den Kopf gezogen worden, führt Maja das Erlebte aus. In einer winzigen Zelle im Gefangenentransport sei sie dann mehrere Stunden ohne Pause und die Möglichkeit zu trinken an die ungarische Grenze gebracht und an die dortigen Beamten übergeben worden.

Das österreichische Innenministerium verweist nach Fragen zur Überlieferung von Maja T. zunächst an das Justizministerium in Wien. Das wiederum antwortet dem MDR, dass "die praktische Durchführung der Durchlieferung den Sicherheitsbehörden obliegt". Erneute Nachfragen des MDR im österreichischen Innenministerium zum Transport an die ungarische Grenze werden mit dem Hinweis beantwortet, "dass zu polizeilichen Amtshandlungen betreffend Einzelpersonen aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Auskunft gegeben werden kann."

Kurz vor 10 Uhr ist die Überstellung vollzogen und Maja in der Obhut der ungarischen Behörden. Beim Transport in Ungarn erlebt sie dann einen großen Unterschied: "Im Kontrast zu der deutschen und österreichischen Auslieferung war das ganz anders. […] Da bin ich mit wenigen Beamten nach Budapest gebracht worden, auch in keinster Weise mehr so martialisch."

Majas Anwälte legten während des laufenden Vorgangs noch Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht gegen die Überlieferung ein. Das Gericht untersagte dann auch im Eilverfahren um 10:50 Uhr die Überstellung nach Ungarn: "Die Übergabe des Antragstellers an die ungarischen Behörden wird bis zur Entscheidung über die noch zu erhebende Verfassungsbeschwerde, längstens für die Dauer von sechs Wochen, einstweilen untersagt." Das war aber knapp eine Stunde nachdem die Auslieferung nach Ungarn bereits abgeschlossen war.

Majas Anwalt Sven Richwin und seine Kollegen wussten während der Überstellung nach Ungarn zu keinem Zeitpunkt, wo sich Maja befindet oder wie die Maßnahme überhaupt durchgeführt wird. Auskünfte bei der federführenden Generalstaatsanwaltschaft Berlin seien ihnen aus "Sicherheitsgründen" verwehrt worden. "Letztlich haben wir das dann erst kurz vor Mittag mitbekommen, nachdem die Auslieferung schon abgeschlossen war", erzählt Richwin dem MDR. Er ergänzt: "Die ganzen Einzelheiten haben wir erst im Nachhinein erfahren, natürlich durch eine Akteneinsicht und auch parlamentarische Anfragen, die dazu stattgefunden haben."

Seitdem ist Maja in einem Budapester Gefängnis inhaftiert. Zu den juristischen Vorwürfen selbst will Maja nichts sagen, hofft aber nach wie vor auf ein rechtsstaatliches Verfahren in Deutschland.

Kritik an Haftbedingungen in Budapest

Auch über die Haftbedingungen vor Ort spricht Maja im Telefonat mit dem MDR. Im Vorfeld habe sie sich bereits mit den Haftbedingungen beispielsweise der ebenfalls für die Überfälle beschuldigten Ilaria Salis auseinandergesetzt. Diese waren auch Thema umfangreicher Berichterstattung, vor allem in den italienischen Medien. Majas Befürchtungen diesbezüglich hätten sich bestätigt: "Es gibt aus meinen Augen eine mangelhafte Versorgung mit Lebensmitteln. Hygienische Produkte wurden mir vorenthalten. Es ist teilweise dreckig, es gibt unzählige Bettwanzen und Kakerlaken."

Maja hebt ihre konstante Überwachung und besondere Sicherungsmaßnahmen hervor: "In meiner Zelle ist eine Videokamera, die ununterbrochen angeschaltet ist." Und weitere Kontrollen, welche sie als Schikane empfindet: "Ich musste mich eigentlich jeden Tag komplett vor Beamten entkleiden, also Intimdurchsuchung. Obwohl ich nur physischen Kontakt zu Beamten habe."