Bildrechte: picture alliance/dpa | Oliver Berg

Sozialwesen Es gibt zu wenige Pflegeeltern für immer mehr Pflegekinder

Hauptinhalt

05. April 2024, 05:00 Uhr

Der Jugendschutz nimmt immer mehr Minderjährige in Obhut und auch immer mehr minderjährige Flüchtlinge ohne Begleitung müssen versorgt werden. Kathrin Kube, Vorsitzende beim Landesverband für Pflege- und Adoptiveltern in Sachsen-Anhalt sagte MDR AKTUELL, dass es vor allem an Bereitschaftspflege mangele, also Eltern, die spontan und kurzfristig Kinder aufnehmen können. Das ließe sich auf finanzielle Gründe zurückführen, wie das von der Regierung noch nicht umgesetzte Elterngeld für Pflegeeltern.