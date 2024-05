Bildrechte: picture alliance / dpa | Michael Kappeler

07. Mai 2024, 16:54 Uhr

In ihrer eigenen Regierungszeit hatte die CDU einst die Aussetzung der Wehrpflicht beschlossen. Nun will sie diese Aussetzung schrittweise zurücknehmen und die Wehrpflicht in ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr überführen. Bis dahin fordert die Partei die Einführung einer Kontingentwehrpflicht. Weiterhin beschloss der CDU-Parteitag in Berlin auch die Passagen zum Islam und zur "Leitkultur". Offen ist nach wie vor die Frage der Kanzlerkandidatur.