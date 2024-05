Eigentlich herrscht in Deutschland seit 2009 eine allgemeine Krankenversicherungspflicht. Trotzdem waren laut statistischem Bundesamt 2019 gut 61.000 Menschen nicht versichert.

Doch die Dunkelziffer dürfte weitaus höher liegen, sagt Sophie Pauligk, Vorstandsmitglied in der Bundesarbeitsgemeinschaft Anonyme Behandlungsscheine und Clearingstellen für Menschen ohne Krankenversicherung: "Wir gehen von einer halben bis zu einer Million Betroffenen aus. Und das wird von Menschen in der Forschung, die sich damit beschäftigen, auch ungefähr in dem Bereich eingeordnet.