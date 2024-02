Es geschehen gerade erstaunliche Dinge in diesem Land. Zu Tausenden und Abertausenden gehen Menschen auf die Straße, um zu demonstrieren. Nicht weil sie wütend sind auf "die da oben", nicht weil sie um den Wegfall eines persönlichen Vorteils fürchten wie billigen Agrardiesel zum Beispiel. Und auch nicht, weil es darum geht, mehr Lohn zu fordern oder bessere Arbeitszeiten, wie es Lokführer oder Busfahrerinnen gerade tun – völlig zu Recht übrigens.



Es gehen gerade Menschen auf die Straße, in Leipzig und Berlin, in Gera und Grimma, in Tangerhütte und Halle, weil es ihnen um etwas viel Wichtigeres, viel Grundsätzlicheres geht: um ihr Land und ihre Demokratie. Um Anstand, Respekt und Menschenwürde.