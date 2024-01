Für Michal Tomaszewski, Klarinettist der Big Band "Banda Comunale" liegt das Problem auf der Hand. "Rechtspopulisten tun so, als ob es auf jede komplexe Frage eine simple Antwort gäbe. Das hat früher nicht gestimmt und wird leider auch in Zukunft falsch bleiben", sagt Tomaszewski MDR SACHSEN. "Als eine Band mit Menschen aus Ländern wie Syrien, Polen, Brasilien, Russland, Israel oder Irak beschäftigen uns Ausgrenzung und Rassismus, weil wir selbst betroffen sind."

Bildrechte: Michał Tomaszewski

Hoffnung auf gute Zukunft in Sachsen

Tomaszewski begrüßt die Demos gegen den Rechtsruck. "Wir versuchen uns - bisher unerschrocken - Sachsen als einen Teil Deutschlands vorzustellen, in dem es eine gute Zukunft für alle gibt, unabhängig von ihrer Herkunft oder Identität. Die aktuellen Proteste gegen die rechtsextreme AfD machen uns grad ein wenig Hoffnung", erklärt er. "Es ist Zeit, dass der Hass und die Verachtung der letzten Jahre aufhören. Wir haben genug. Wir lassen uns von Rechtsradikalen nicht vorschreiben, wie wir zu leben haben. Demokratie kann viel aushalten und vieles tolerieren, aber nicht so viel, dass sie sich selbst zerstört. Es ist wirklich an der Zeit, dass das positive Sachsen sich regt."

Wir könnten uns für positive Ziele zusammentun, anstatt in Untergangsszenarien einzustimmen. Wir leben in einem guten Land. Michał Tomaszewski Klarinettist bei "Banda Comunale"

Bildrechte: Robert Rieger

Energie in positive Ziele stecken

Die multikulturelle Big Band "Banda Comunale" ist deutschlandweit bekannt und engagiert sich mit dem Projekt "Blasmusik gegen Rassismus" in Sachsen auch an Schulen. Mit der Initiative "Banda Regionale" möchte sie zudem an die Blasmusik-Traditionen in vielen Dörfern in Sachsen anknüpfen. Tomaszewski baut auf positive Ziele und Energien. "Wir könnten ein paar Gänge herunterschalten und die Energie, die wir für Zorn und Wut, gegen 'die da oben', gegen Ausländer, gegen imaginierte Eliten oder was auch immer aufwenden, in Ehrenämter, Nachbarschaft, Engagement oder auch Familie und Freunde stecken. Wir könnten uns für positive Ziele zusammentun, anstatt in Untergangsszenarien einzustimmen. Wir leben in einem guten Land."

Eine fehlende Nähe der Politik zur Bevölkerung moniert Ulrich Engel aus Stolpen. "Die Bürgernähe der gewählten Regierung lässt zu wünschen übrig. Sie ist viel zu weit weg von den Menschen und ihrer täglichen Arbeit. Oft erscheint es, sie hätten von vielen alltäglichen Details überhaupt keine Ahnung", erklärt der 73 Jahre alte Rentner MDR SACHSEN. "Die AfD war für mich eine Alternative. Ich war schon bei der Rede von Bernd Lucke 2013 dabei. Etliche Forderungen sind berechtigt. Leider reagiert die AfD auch wie andere Parteien auf Kritik überhaupt nicht. Eines ist heute klar: Von der AfD kommt auch nichts für den kleinen Mann."

Bildrechte: Ulrich Engel

Verständnis für die Bauern

Ulrich Engel hat in der DDR als Ingenieur gearbeitet, ist nach der Wende nicht in den Westen gegangen, hat sich mit Gelegenheitsjob über Wasser gehalten und sich um Kindererziehung und Pflege gekümmert. Heute bezeichnet er sich als Armutsrentner.

Die Proteste der Bauern kann er verstehen: "Ich halte die Protestaktionen der Bauern für gerechtfertigt. Viele kleinere Betriebe müssen hart um ihr Überleben kämpfen. Für die Großunternehmen, die vor allem um Rendite bemühen und sich weder um Natur noch Tierwohl scheren, fehlt mir allerdings das Verständnis, zumal die Vernichtung von Insekten und Vögeln ein riesiges Problem ist", erklärt er MDR SACHSEN.

Vieles in der aktuellen Politik widerspreche sich. "Während Privatpersonen immer mehr Diesel und Benzin einsparen sollen beziehungsweise angehalten sind auf E-Auto zu wechseln, werden Traktoren, Lkw, Schiffe und Flugzeuge weiter mit Benzin und Diesel betrieben."

Verständnis für die Bauern kommt auch vom Dresdner Künstler Jörn Diederichs. Er stammt selbst vom Land, einem kleinen Ort in Niedersachsen und kennt die Nöte der Landwirte. "Gerade die kleinen und mittleren Landwirtschaftsbetriebe wurden jahrzehntelang durch eine neoliberale Politik des 'wachse oder weiche' in einen gnadenlosen Konkurrenzstress gedrängt", erklärt Diederichs.



Ständig ändere sich etwas. "Hinzu kommt noch die Digitalisierung. Ein Landwirt steht oft total allein in seinem Stall aus dem 19. Jahrhundert, und soll schnell alles umstellen auf digitale Bewirtschaftung. Wer traut sich denn zuzugeben, dass er damit total überfordert ist?", so Diederichs weiter.

Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Keine weiterführenden Antworten der AfD

Hier kämen Frust und Fragen auf. "Die Landwirtschaft war ja eigentlich nicht nur eine Produktionsform, sondern auch eine gesellschaftliche Lebensform in den Landgemeinden. Dafür aber lässt der rein marktgetriebene und digitalisierungsgetriebene Produktionsdruck kaum mehr Zeit", sagt Diederichs. "Bei diesem Stress braucht dann nur noch jemand zu sagen: Die in Brüssel sind doch schuld an eurer Lage mit ihrer Bürokratie. Und die Naturschützer." Seiner Einschätzung nach hätten jedoch die meisten Menschen, auch auf dem Land, verstanden, dass die AfD auf keine der dringenden Fragen der Zeit weiterführende Antworten gibt.