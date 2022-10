Demonstrationen dieser Art gibt es derzeit viele in Deutschland. Explodierende Energiepreise, Inflation, Sorgen um die Zukunft. Es trifft fast alle – und so gehen tausende auf die Straße. Was einige dabei aber auch beschäftigt, dass sie sich in die rechte Ecke gedrängt fühlen. "Ich bin nicht in der rechte Ecke und werde es auch nie sein!", sagt ein Redner auf einer Demo in Leipzig auf dem Augustusplatz.

Ein grauhaariger Mann und eine Frau haben in Leipzig intensiv diskutiert, ob auf der Demo rechtsextreme Teilnehmer waren. Bildrechte: MDR exakt "Das ist doch schon wieder alles abgestempelt worden", sagt ein Teilnehmer der Demo Anfang Oktober. "Die Freien Sachsen, wie sie alle heißen, die würden das organisieren. Wir würden mit Nazis marschieren. Ich sehe hier keine Nazis! Ganz ehrlich also." Der Mann ergänzt, dass es dort vielleicht einige mit dieser Ideologie gebe. "Ich bin ein weltoffener Mensch. Aber, so kann es hier in diesem Land nicht weitergehen!"



Andere wiederum sind schon der Meinung, dass sie hier Rechtsextreme gesehen haben – auch auf dieser von einem linken Bündnis organisierten Kundgebung auf dem Augustusplatz in Leipzig. "Da waren lauter Nazis in der Demo mit dabei", sagt eine Frau und verschränkt die Arme. Ein älterer Mann fragt: "Was? Ich glaube nicht, dass Fremdenfeindlichkeit heute zum Ausdruck gekommen wäre." Das sei nicht der Fall gewesen, doch es habe eine große Realitätsverweigerung gegeben, so die Frau. Anschließend streiten die beiden darüber, wer für den Krieg verantwortlich sei. "Wissen Sie, was in der Ukraine los war? Dass die Ukraine von Nazis regiert wurde!", sagt der Mann. Die Antwort der Frau: "Ach, hören Sie doch auf mit Ihrem Blödsinn!" Es sind Diskussionen, die so ähnlich derzeit wohl häufig und an vielen Orten geführt werden.

Aber wer geht in diesen Tagen auf die Straße? MDR exakt hat die Landkreise und kreisfreien Städte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen angefragt. Knapp 200 Demos zur Energiepolitik waren in den vergangenen zehn Tagen angemeldet, die allermeisten von Privatpersonen. Bei den Parteien, die anmelden, überwiegen die aus dem Spektrum rechts der CDU gegenüber den linksgerichteten Parteien.