Die Chemnitzer Pop-Band Ell, bestehend aus Lennart (Schlagzeug) und Lisa-Anna (Bass und Gesang), kämpft mit genau solchen finanziellen Unsicherheiten. Die beiden sind derzeit auf Tour und spielten am vergangenen Samstag in Leipzig.

70 Tickets wurden dort im Vorfeld verkauft. Um ihre Leidenschaft zu finanzieren, arbeitet Lennart nebenbei als Tontechniker und Lisa-Anna als Chorleiterin. "Wir können das gerade nur machen, weil wir vorher gespart haben", sagt Schlagzeuger Lennart MDR KULTUR. Während andere im Geschäft von steigenden Preisen profitierten, hoffe er, dass die Band bei ihrer Tour nicht draufzahlen zu müsse: "Es wird am Ende so sein, dass wir wahrscheinlich von den Ticketpreisen unterm Strich wenig bis gar nichts kriegen".

Er bekomme aber auch mit, dass trotz steigender Ticketpreise nicht unbedingt mehr bei den Musikern ankomme: "Die Leute, die da in der Mitte stehen, die vermeintlich berühmt sind, dass die im Endeffekt mit am wenigsten Geld nach Hause gehen, das ist dann schon heftig." Das bestätigt Ella Rohwer von Pro Musik: Die Steigerung der Tourkosten – zum Beispiel einen Tourbus oder Ausrüstung zu mieten – sei immens. Es gebe zurzeit "ganz viele Künstlerinnen", die sich bei ihr meldeten und sagten: "Die Tour lohnt sich gar nicht mehr."

Die Leipziger Musikerin Alin Coen fügt eine weitere Perspektive hinzu: Wie viel von den Ticketpreisen beim Künstler hängenbleibe, hinge häufig auch davon ab, wie viel Aufwand man mit seiner Liveshow betreibe, wie viel Geld man zum Beispiele für Nightliner oder Ton- und Lichttechniker ausgebe. Sie befinde sich selbst in einer "Luxussituation", wie sie MDR KULTUR sagt: "Für uns lohnt es sich, auf Tour zu gehen und bei uns bleibt auch noch was hängen."

Ähnlich ergeht es der Leipziger Musikerin Laura Liebeskind, die sich durch Moderationen und Schauspiel über Wasser hält. Sie will ihre neue Platte mithilfe von Spenden finanzieren, wie sie im Interview mit MDR KULTUR sagt. Das Konzept des Crowdfundings sei in den USA deutlich verbreiteter, um Musiker zu finanzieren. Sie halte das für ein geeignetes "Mittel direkter demokratischer Teilhabe". So könne jeder entscheiden, wen er oder sie unterstützen wolle.

Der Verband Pro Musik sieht die Verantwortung eher in der Politik als bei den Fans. Es brauche eine bessere soziale Absicherung für die kleinen Musikerinnen und Musiker, für die sich die Situation immer weiter zuspitze, so Verbandschefin Ella Rohwer im Gespräch mit MDR KULTUR. Das heißt konkret: mehr staatliche Förderung, eine stärkere Künstlersozialkasse und eine Arbeitslosenversicherung für Freischaffende. Laut Rohwer sei jedoch gerade das Gegenteil der Fall: "Wir erleben gerade einen massiven Abbau von Geldern für Kultur in den Landeshaushalten, in den städtischen Haushalten."