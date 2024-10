"Motherland" behandelt die seelische Zerrissenheit in einem Leben zwischen zwei Kulturen. In ihrem Song sucht die Künstlerin nach einer Versöhnung mit sich selbst und ihren migrantischen Wurzeln. Das kleine Mädchen mit den schwarzen Haaren und den Händen am Lenkrad heißt Ngoc Anh Nguyen. Sie ist damals gerade sechs Jahre alt. Für eine lange Zeit wird das ihr letzter Besuch im Heimatland ihrer Eltern Vietnam bleiben. Ihre Mutter und ihr Vater haben ihrem Dorf im Umland von Hanoi schon Jahre zuvor den Rücken gekehrt, um als Vertragsarbeiter in die ehemalige DDR zu gehen – sie als Näherin, er als Arbeiter in einem Kraftfahrzeugwerk.

So wird Ngoc Anh Nguyen, geboren 1992, im sächsischen Boxberg bei Weißwasser groß. In dem Ort mit damals 1.000 Einwohnern sind sie lange die einzige vietnamesische Familie. Nach der Wiedervereinigung verdienen die Eltern ihr Geld mit einem Imbiss-Stand auf dem Wochenmarkt oder verkaufen Essen auf Dorffesten.

Glückliche Kindheit mit ihrer deutschen "Oma"

"Im Alter von null bis sechs Jahren ist in meinem Kopf alles schön gewesen. Ich hatte diese deutsche Oma. Sie war einfach eine Kundin meiner Eltern auf dem Wochenmarkt und hat sich unserer Familie angenommen. Ich bin quasi als Kind mit ihr aufgewachsen. Wir haben Weihnachten zusammen verbracht, Geburtstage. Ich habe am Wochenende bei ihr geschlafen. Sie hat mir Geschichten vorgelesen und das war sehr schön", beschreibt Ngoc Anh Nguyen ihre frühe Kindheit.

An diese unbeschwerte Zeit erinnern die VHS-Sequenzen im Video, in denen Mutter und Tochter im Winter an den Neubaublöcken ihrer Wohnsiedlung vorbeispazieren. Heute gibt es diese Häuser nicht mehr.

In der Schulzeit wird Anders-Sein zur Zerreiß-Probe

Nachdem ihre sechs Jahre jüngere Schwester geboren wird, beginnt die Schulzeit von Ngoc Anh Nguyen. Im Musikvideo "Motherland" trägt sie im rosa Schulanfängerinnen-Kleid den neuen Ranzen zur ihrer Bank im Klassenzimmer. Das ist der Auftakt zu einer Lebensphase, in der ihr Anders-Sein zur seelischen Belastung wird. Denn als Kind pendelt Ngoc Anh Nguyen zwischen den kulturellen Welten. In den eigenen vier Wänden wird von den Eltern ausschließlich Vietnamesisch gesprochen und ein anderes Wertesystem gelebt. In der vietnamesischen Kultur zählen vor allem Anpassung und Kollektivsinn, während in der Schule in Deutschland Individualität und eine eigene Meinung gefördert werden – insbesondere, als das Mädchen später aufs Gymnasium in Weißwasser wechselt. Mit den Eltern gibt es regelmäßig Streit.

"In der vietnamesischen Kultur wird gesagt, du musst sehr gehörig sein, darfst den Eltern nicht widersprechen. Das, was Papa sagt, das ist wahr. Und ich war immer ein böses Kind, weil ich widersprochen habe", sagt die heute 32-Jährige. "Das hat schon dazu geführt, dass ich, als Jugendliche besonders, manchmal das Gefühl hatte, dass ich eigentlich zwei Persönlichkeiten hatte: die Person, die in der Welt gut gelaunt ist, viele Freundschaften pflegt, selbstbewusst ist und, ja, glücklich ist. Und sobald ich nach Hause kam, war das ganz anders."

Als Teenager schämt sich Ngoc Anh Nguyen für ihre vietnamesischen Wurzeln. Sie will deswegen einfach nur so deutsch wie möglich sein und lehnt die vietnamesische Kultur ab: "Auf dem Gymnasium war ich immer lange Zeit die einzige Ausländerin und habe Alltagsrassismus erlebt, also bin beschimpft worden. Und anstatt, dass ich mir dann denke, das ist unfair, habe ich mir einfach gedacht, ja, stimmt, es ist ja auch Scheiße, dass ich Ausländerin bin und wie peinlich, dass meine Eltern nicht deutsch sind."

