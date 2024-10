Im Studium packte sie die Sehnsucht nach Vietnam

Direkt nach dem Abitur fing Ngoc Anh Nguyen an, Kultur- und Medienpädagogik zu studieren, merkte aber schon im ersten Semester, dass sie das nirgendwohin führte. Sie beneidete ihre Kommilitonen um deren Auslandserfahrungen und bereute zunehmend das schlechte Verhältnis, das sie mit ihrer Familie hatte und dass sie ihre eigene Muttersprache nicht sprechen konnte. Sie brach das Studium ab und beschloss, 2012 im Rahmen eines Freiwilligendienstes nach Vietnam zu gehen. Dort durchlebte sie dann einen totalen Gesinnungswandel. "Ich kam von 'Ich will so Deutsch wie möglich sein' zu 'Ich will so Vietnamesisch wie möglich sein', weil ich gefühlt 19 Jahre meines Lebens das so von mir weggeschoben habe, dass ich das jetzt wettmachen wollte. Ich wollte alles lernen".

Ngoc Anh Nguyen setzte auf das volle Kontrastprogramm. Sie probierte sich bereitwillig in der Rolle der fügsamen vietnamesischen Hausfrau: "Ich habe auch die ganze Zeit abgewaschen und so etwas, was vietnamesische Frauen immer machen, und wollte wirklich so sein wie eine vietnamesische Frau". Später stellte die junge Frau allerdings fest, dass sie diesen Anspruch nicht erfüllen kann und auch nicht erfüllen wollte.

Ngoc Anh Nguyen lernte während ihres Freiwilligendienstes in Vietnam, immer besser die Sprache ihrer Eltern zu sprechen. Noch während der Zeit dort begann sie, mit ihnen auf Vietnamesisch zu kommunizieren. Das veränderte die gestörte Beziehung fundamental. "Weil in der vietnamesischen Sprache die Art und Weise miteinander zu reden, ist viel vertrauter. Und es war ein großer Schritt für mich zu wechseln in ihre Sprache und es war auch erst mal komisch, weil ich dann quasi meine Eltern anders kennenlernte", versucht Ngoc Anh Nguyen ihre Erfahrung zu beschreiben.

Studium hilft bei der Aufarbeitung seelischer Verletzungen

Es war ein langer Prozess für Ngoc Anh Nguyen, sich mit ihren seelischen Verletzungen auseinandersetzen. Ihr Studium der Sozialen Arbeit in Berlin half ihr dabei. Mit ihren Eltern und ihrer Vergangenheit hat sie sich mittlerweile ausgesöhnt, schöpft sogar Kraft daraus.

Nach ihrem Studium arbeitete Ngoc Anh Nguyen als Familienhelferin mit vietnamesischen Familien. In ihrem Beruf holte ihre eigene Vergangenheit sie allerdings immer wieder ein: "Es ist tatsächlich so, dass ich in Familien gekommen bin, wo ich dann plötzlich wieder in so einem Neubaublock war, wo es sehr eng war und ich dann plötzlich dachte, genau so bin ich auch aufgewachsen. Und jetzt stecke ich da irgendwie wieder drin und sehe Kinder vor mir, die das noch mindestens zehn Jahre vor sich haben. Und das hat mir wehgetan."

Neues Leben als Berufsmusikerin

Neben ihrer Arbeit studierte Ngoc Anh Nguyen Musik. Irgendwann hängte sie ihren Familienhelferinnern-Job an den Nagel und wurde professionelle Musikerin. 2018 brachte sie ihr erstes Mini-Album heraus. Diesen Sommer performte sie auf der Berliner EM-Fanmeile – zum Beispiel ihren Song "Motherland". Er behandelt die seelische Zerrissenheit in einem Leben zwischen zwei Kulturen. In ihrem Song sucht die Sängerin nach einer Versöhnung mit sich selbst und ihren migrantischen Wurzeln.

Auch zu ihrer alten Heimat in Sachsen hat Ngoc Anh Nguyen inzwischen ein entspannteres Verhältnis. In Weißwasser wird sie sogar hin und wieder für Konzerte gebucht. Nachdenklich macht Ngoc Anh Nguyen jedoch der Rechtsruck in der Gesellschaft, insbesondere in Sachsen. Deshalb überlegt die Sängerin, wie sie in Zukunft ihre Stimme und den Vorteil, dass Menschen ihr gern zuhören, nutzen kann, um der aktuellen politischen Entwicklung etwas entgegenzusetzen.

Wenn Mai Le Thi Vu morgens 06:30 Uhr hinter die Verkaufstheke der Bäckerei Pfützner im Erzgebirgischen Schmiedeberg tritt, begrüßt sie ihren Chef Konrad Pfützner mit einem zünftigen "Moin, Moin!". So bringt die junge Vietnamesin den Chef schon morgens zum Lachen. Allerdings kommen noch nicht alle deutschen Worte so flüssig. Die 23-Jährige ist erst seit gut einem Monat in Sachsen, um hier Bäckereifachverkäuferin zu werden. Sie habe eine Ausbildung in Deutschland gesucht, weil diese hier qualitativ besser und fester reguliert sei, sagt die junge Frau. "Ich mag Europa sehr gern und Deutschland ist eines der führenden Länder in Europa. Deshalb war es einfach, für mich Deutschland auszuwählen", erzählt die junge Frau.

Auch ihr Landsmann, der 21-jährige Hieu Van Vu, hat sich für eine Ausbildung im Betrieb der Pfützners entschieden – allerdings als Bäcker. Beide Azubis haben in Vietnam bisher ohne Ausbildung in verschiedenen Jobs gearbeitet: Hieu Van Vu in Lebensmittelgeschäften oder in Restaurants, Mai Le Thi Vu in Fabriken von Adidas oder Nike.

Deutsche Sprache als größte Hürde

Die deutsche Sprache ist für beide zweifellos ein harter Brocken. Deswegen läuft in der Kommunikation momentan noch viel über eine Übersetzer-App. „Am Anfang war Deutsch schwierig. Nach dem ersten Lernmodul fand ich die Sprache noch seltsam. Aber je mehr ich gelernt habe, desto mehr fand ich Deutsch auch interessant“, sagt Mai Le Thi Vu.

Um einen Ausbildungsplatz in Deutschland zu erhalten, müssen angehende Azubis in Vietnam Deutschunterricht nehmen, den sie mit einem Sprachtest abschließen müssen. Die Kosten dafür trugen die angehende Verkäuferin und ihr Azubi-Kollege selbst.

"Ich habe allein 50 Millionen vietnamesische Dong bezahlt, um vom Sprachniveau A1 auf B1 zu kommen“, berichtet Hieu Van Vu. Das sind umgerechnet rund 2.000 Euro– für durchschnittliche vietnamesische Einkommensverhältnisse nicht wenig Geld. Für die Jobsuche Deutschland habe er jedoch nichts bezahlen müssen.

Das ist allerdings nicht der Normalfall. Für vietnamesische Vermittlungsagenturen ist die Vermittlung von Azubis ins Ausland ein lukratives Geschäft. Interessenten zahlen oft viele Tausend Euros für einen solchen Service.

Deutsche Brotkultur weckte Interesse der Bäckerei-Azubis

Nicht nur die deutsche Sprache, auch das deutsche Essen ist für viele Vietnamesen, die als Auszubildende oder gelernte Fachkräfte nach Deutschland kommen, eine Herausforderung. Allein über 3.000 unterschiedliche Brotspezialitäten sollen laut Deutschem Brotinstitut existieren. Deutsche Brotkultur und vietnamesische Essgewohnheiten – wie passt das eigentlich zusammen?

"Ich kenne aus Vietnam nur eine Brotsorte, aber hier gibt es so viele hunderte", sagt Mai Le Thi Vu. Gemeint ist der vietnamesische Begriff für Brot "Bánh mì", der im Alltag eine Art belegtes Baguette bezeichnet. Eingeführt wurde es während der französischen Kolonialzeit in Indochina. Die Auszubildende habe sich gefragt, warum es Deutsche schaffen, mehrere Hundert Brotsorten zu machen und Vietnamesen nicht. Das habe sie rausfinden wollen.

"Brot ist nicht gerade die Lieblingsspeise von Vietnamesen", erklärt Hieu Van Vu, der nach seiner Gesellenausbildung auch Bäckermeister werden will. "Deswegen wollte ich nach Deutschland, um das Bäckerhandwerk zu lernen. Später werde ich irgendwann nach Vietnam zurückkehren und eine Bäckerei aufmachen. Und ich bin überzeugt, dass viele diesen Laden mögen werden."

Vietnamesische Bäckerei-Azubis sehen ihre Zukunft in Deutschland

3.500 bis 4.500 Euro kostet die Vermittlung eines Azubis bei der Agentur, mit der die Bäckerei Pfützner zusammenarbeitet. Wie sicher ist es jedoch, dass die Azubis nach ihrer Ausbildung auch in Deutschland bleiben wollen? Hieu Van Vu hat da schon ziemlich genaue Vorstellungen: "Ich möchte hier leben, auch lange leben, weil ich hier Freunde habe, mich wohl fühle und hier was erleben möchte. Aber ich kann mir vorstellen, nach 20 bis 30 Jahren zurück nach Vietnam zu gehen". Auch eine Familienplanung hält der Bäckerlehrling in Deutschland grundsätzlich für möglich. Allerdings würde er gern eine vietnamesische Partnerin haben.

Auch Mai Le Thi Vu plant ihre Zukunft in Deutschland: "Ich bin hierhergekommen, mit dem festen Willen zu bleiben. Ich möchte hier noch viel lernen und ich mag die Arbeitsmoral in Deutschland".

Laut Statistischem Bundesamt lebten 2023 rund 215.000 vietnamesische Zuwanderer und ihre Kinder in Deutschland** – davon 13.000 in Sachsen und 8.000 in Sachsen-Anhalt. Für Thüringen gibt es keine verlässlichen Angaben.

In allen neuen Ländern insgesamt sind es 32.000 – ohne den ehemaligen Ostteil Berlins, der aber beispielsweise eine besonders große vietnamesische Gemeinschaft in Berlin-Lichtenberg hat. Im Vergleich zu den fast 25 Millionen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in ganz Deutschland, sind die vietnamesisch-stämmigen Menschen nur eine kleine Gruppe.

Vietnamesische Einwanderer in der BRD und DDR***

Schon seit den 1960er- und 1970er-Jahren kamen vietnamesische Staatsbürger sowohl in die BRD als auch in die damalige DDR. Damals waren das vor allem Studierende oder Auszubildende. 1975 lebten über 2.000 vietnamesische Studierende in der ehemaligen BRD. Sie stammten meist aus Südvietnam und blieben wegen der schwierigen politischen Situation nach Ende des Vietnamkrieges meist auch dort.