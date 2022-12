So konkrete Zahlen wie Dessau konnten andere Kliniken kurzfristig nicht nennen. Viele Häuser bestätigen aber eine angespannte Lage und appellieren an Patienten, sich in weniger dringenden Fällen zunächst an niedergelassene Ärztinnen und Ärzte zu wenden. In den Notaufnahmen entscheide letztlich die Dringlichkeit des einzelnen Falls über die Wartezeit. In einigen Kliniken führte die angespannte Lage aber bereits dazu, dass planbare Operationen verschoben wurden - am Universitätsklinikum Magdeburg sogar bereits seit Juli dieses Jahres. Grund sind hier nicht besetzte Stellen.