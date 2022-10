Auch die Besuchszeiten wurden eingeschränkt. Patienten in den Kliniken in Halle und im Saalekreis können ab heute nur noch in der Zeit von 14:30 Uhr bis 18 Uhr besucht werden. Besucher werden zudem darum gebeten, die jeweiligen Informationen und Regelungen der Krankenhäuser zu beachten, die in den Kliniken ausgehängt oder auf der Homepage veröffentlicht sind.