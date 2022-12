Die Zentrale Notfallaufnahme am Universitätsklinikum in Leipzig (UKL) schlägt wegen steigender Patientenzahlen Alarm. Am Mittwoch waren mehr als 100 Menschen versorgt worden. Mehr als die Hälfte von ihnen sei durch Rettungsdienste zugewiesen worden, die restlichen Patienten und Patientinnen kamen auf eigene Initiative, teilte das Krankenhaus mit.

Prof. André Gries, der Leiter der Zentralen Notaufnahme, appelliert an Rettungsdienste und Bevölkerung, die Notaufnahme hauptsächlich bei schweren Erkrankungen und lebensbedrohlichen Fällen zu nutzen.

"Steht ein weniger schweres gesundheitliches Problem im Vordergrund, können oft andere Kliniken übernehmen", so Gries. Die Patienten, die selbst in die Notaufnahme kommen, könnten häufig auch durch niedergelassene Ärzte in der Arztpraxis versorgt werden. Das gelte auch außerhalb der regulären Sprechzeiten. Dann stünden die Bereitschaftspraxen zur Verfügung.

Aktuell verbringen Patienten oft mehr als 20 Stunden in der Notaufnahme, was klar zu lang ist, weil uns diese Plätze für neue Notfälle fehlen. Prof. André Gries Leiter der Notaufnahme an der Leipziger Uniklinik

Prof. André Gries ist der Leiter der Zentralen Notaufnahme am Universitätsklinikum Leipzig. Bildrechte: Lausitznews/Erik-Holm Langhof

Aufgrund voller Stationen und wegen Krankheit fehlenden Personals, müssten Patienten sehr lange Zeit in der Notaufnahme der Uniklinik verbringen. "Aktuell sind das oft mehr als 20 Stunden, was klar zu lang ist, weil uns diese Plätze für neue Notfälle fehlen", so Gries. Häufig seien dann auch externe Verlegungen mit erneutem Transport in andere Kliniken notwendig. Hintergrund des Ausnahmezustandes sei vor allem eine Welle von Infektionserkrankungen, die auch beim medizinischen Personal nicht Halt machen.