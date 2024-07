Es handle sich also um eine sehr häufige Erkrankung, bilanziert die Fachärztin: "Beim Eintritt der Menopause fällt ein ganz wichtiger Faktor, der den Knochen bis dahin immer geschützt hat, weg, und das ist das Hormon Östrogen. Das heißt, in dem Moment, in dem die Eierstöcke versiegen, kommt es zu einem Knochenmasseverlust, weil ein Rezeptor, der dafür zuständig ist, dass der Knochen erhalten bleibt, nicht mehr besetzt ist mit diesem knochenschützenden Hormon Östrogen. Und deswegen verliert auch jede Frau nach Eintritt der Menopause Knochenmasse. Die einzige Frage ist nur: Wieviel?"