Angesichts der Bauernprotesten in Deutschland und in Frankreich hat die EU-Kommission vorgeschlagen, weiter auf bestimmte Auflagen für Landwirte zu verzichten. Die EU-Kommission kündigte an, dass sie die Pflicht weiter aussetzen wolle, wonach Bauern im Gegenzug für den Bezug von Agrarsubventionen vier Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche in "unproduktive" Flächen umzuwandeln haben.