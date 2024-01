Der Bauernverband plant zudem ab Mittwoch ein dreitägiges "Landwirte-Camp" vor dem Thüringer Landtag in Erfurt mit rund 50 Traktoren. Den Angaben zufolge könnten Teilnehmer auch vor dem Landtag übernachten. Dort sollen Forderungen an die Landtagsabgeordneten gerichtet werden. Landtagssitzungen finden in dieser Woche von Mittwoch bis Freitag statt.

Neben den Blockaden und dem Protestcamp sind laut Bauernverband und seinen Kreisverbänden in dieser Woche keine weiteren Demonstrationen in Thüringen geplant. Es könne aber zu weiteren Aktionen mit anderen Anmeldern kommen, sagte eine Verbandssprecherin. So berichtet das "Freie Wort", dass sich im Anschluss an die Blockaden am Mittwoch zahlreiche Schlepper an der Hohen Geba (Kreis Schmalkalden-Meiningen) einfinden sollen, um mit den Fahrzeugen den Schriftzug "Schnauze voll" zu bilden.