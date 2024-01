"Land schafft Verbindung" fordert wegen der verspäteten Auszahlung ihrer Agrarbeihilfen noch immer den Rücktritt von Sachsens Agrarminister Wolfram Günther. Gegen den Grünen-Politiker hatten am Dienstag bereits Bauern mit 50 Traktoren in Oschatz demonstriert, wo das sächsische Kabinett tagte.



Das Geld haben die Bauern vergangene Woche erhalten, üblicherweise kalkulieren die Landwirte aber bereits im Dezember mit den Zuschüssen. Der Landesbauernverband hatte dem Minister Mitte Januar ein Ultimatum gestellt - obwohl den Bauernvertretern verschiedener Verbände und Vereinigungen die Auszahlung der Gelder bis Monatsende zugesagt worden war. Auch die Freien Wähler haben den Rücktritt Günthers gefordert und sprechen von einem tiefern Riss zwischen Minister und Bauern.



Bereits am Montagabend hatten sich Bauern mit Traktoren unangemeldet den sogenannten Montagsdemos in Görlitz und Bautzen angeschlossen. Die Behörden prüfen mögliche Verstöße.