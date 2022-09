Beim Globalen Klimastreik sind allein in Deutschland wieder Zehntausende auf die Straße gegangen, um für Klimagerechtigkeit und mehr Klimaschutz-Maßnahmen zu kämpfen. Das bringt nicht nur Aufmerksamkeit, sondern erhöht auch das Bewusstsein für die Klimakrise und motiviert zum Handeln, sagt Sozialpsychologe Immo Fritsche von der Uni Leipzig. "Wenn man Menschen fragt, wie wichtig das, was andere tun, für das eigene Umwelt-Verhalten ist, sagen sie in der Regel: Das ist nicht so wichtig. Aber wenn man es experimentell untersucht, dann zeigt sich: Es ist einer der wichtigsten Faktoren." Heißt: Es fällt leichter, umweltbewusst zu handeln, wenn es unser Umfeld schon tut.

Auch positive Gefühle sind ein wichtiger Schlüssel, damit wir motiviert bleiben. Im Interview mit Watson sagt Psychiater Michael Huppertz: "Wenn wir beispielsweise an Natur denken, sehen wir momentan deren Zerstörung vor Augen. Dabei wollen wir die Natur doch bewahren, weil sie uns begeistert." Katastrophen-Bilder und Diskussionen über Verbote, das löst in uns Angst, Scham und Schuld aus. Und zu viel davon führt zu noch mehr Verdrängung.

Aber warum fällt es uns überhaupt so schwer, uns aktiv und langfristig mit der Klimakrise zu beschäftigen? Menschen haben nur einen begrenzten "Sorgen-Pool", sagt Psychologin Katharina van Bronswijk, die sich als Mitglied der "Psychologists for Future" auch in der Klimabewegung engagiert. "Bei der Klimakrise ist es eben so, dass sie sehr lange räumlich, zeitlich und auch sozial weit von uns weg war. Also gefühlt etwas, das in 200 Jahren irgendwelchen Eisbären passiert und nicht uns."