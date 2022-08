August 1992. Die Stimmung in Rostock-Lichtenhagen ist hasserfüllt, Steine und Brandsätze fliegen. Und das unter dem Applaus der Anwohner und anderer Schaulustiger. Die Menge brüllt "Ausländer raus!", es werden Hitlergrüße gezeigt. Rechte Gewalttäter und organisierte Neonazis reisen aus ganz Deutschland an. Ihr Ziel: Das Sonnenblumenhaus, in dem Asylsuchende untergebracht sind und in dem über hundert vietnamesische Vertragsarbeiter wohnen. Der Mob wütet über mehrere Tage, die Polizei kapituliert und bringt die Vertragsarbeiter nicht in Sicherheit.