Das Ganze muss im Grunde schon in der Kita ansetzen, wenn die Kinder noch in der Vorschule sind. Dann müssten wir insbesondere im Bereich der Sprachförderung tätig werden. Kinder brauchen einen reichen, großen Wortschatz. Sie brauchen ein hinreichend großes Hörverstehen. In der Grundschule ist es dann ganz wichtig, dass man mit den Kindern flüssig lesen übt. Und in der Sekundarstufe eins geht es dann natürlich auch sehr stark darum, dass wir den Jugendlichen so etwas wie Lesestrategien beibringen, zum Beispiel: Wie stelle ich sicher, dass ich den Text, den ich gelesen habe, auch verstanden habe? Auch in Mathematik ist es oft so, dass Kinder schon in der Grundschule nicht die elementaren Grundrechenarten lernen. Sie bauen auch kein Zahlenverständnis auf.