Etwa jeder zwölfte Schüler in Sachsen hat im Jahr 2021 die Schule beendet, ohne mindestens einen Hauptschulabschluss zu haben. Das zeigt eine Studie, die die Bertelsmann Stiftung in Auftrag gegeben hat. Demnach beendeten im Jahr 2021 genau 2.793 Jugendliche in Sachsen die Schule ohne Abschluss in der Tasche. Das waren 8,2 Prozent der gleichaltrigen Bevölkerung und etwas weniger als noch vor zehn Jahren (2011: 9,3 Prozent).

In Thüringen haben der Studie zufolge 1.453 Schüler 2021 die Schule ohne einen Hauptschulabschluss verlassen. Das entspreche einer Quote von 8,3 Prozent. Im Jahr 2020 seien es rund 150 weniger gewesen. Die meisten Jugendlichen ohne Abschluss gab es demnach mit elf Prozent im Kreis Sonneberg und die wenigsten im Wartburgkreis mit 3,4 Prozent. Im Vergleich der Städte ist in Eisenach der Anteil junger Menschen ohne Hauptschulabschluss am größten (14,1 Prozent) und in Suhl am kleinsten (4,9 Prozent) gewesen.