"Aber generell unterscheide ich da schon auch zwischen den Tests, die man in der fünften, sechsten, siebten Klasse schreibt und den Tests, die eine Auswirkung auf das Abschlusszeugnis haben. Ich bin der Meinung, da sollte man schon eine sehr hohe Hürde sehen, bevor man unangekündigte Tests schreibt", so Rose.

Katrin Jelitte wäre bei einem Verbot aber sofort dabei. Die Vorsitzende des Schulleitungsverbands Sachsen-Anhalt findet: "Ich muss ehrlich sagen, das verbietet mir mein Anspruch an mich selbst und meinen Berufsethos wirklich, Menschen so ins offene Messer rennen zu lassen. Und wenn wir schon in der Regulierungswut sind und das reguliert werden muss, dann soll es in drei Teufels Namen auch reguliert werden, dass sowas zu unterbleiben hat."