Das Angst vor einem Burnout hat unter Beschäftigten in Deutschland einer Studie zufolge zugenommen. 61 Prozent der Bundesbürger befürchten, an Überlastung zu erkranken - elf Prozentpunkte mehr als vor der Corona-Pandemie im Jahr 2018, als dies nur jeder Zweite von sich sagte, wie die repräsentativen Studie "Arbeiten 2023" der Betriebskrankenkasse Pronova zeigt.

Rund 30 Prozent der Befragten hatten in ihrem Leben bereits ein Burnout. 13 Prozent waren in den vergangenen zwölf Monaten an einem Burnout erkrankt, unter den 18- bis 29-Jährigen sogar 18 Prozent.