Bundestagsdebatte Kemfert klar gegen U-Ausschuss zu Abläufen beim Atomausstieg

19. Mai 2024, 16:36 Uhr

In einer Bundestagsdebatte am Mittwoch hatten Ampel-Politiker die Abläufe beim Atomausstieg verteidigt. Die Union hatte zuvor einen Untersuchungsausschuss gefordert. Energieökonomin Claudia Kemfert hält nichts von Forderungen. In ihrem Klima-Podcast bei MDR AKTUELL spricht sie von einem "Pseudo-Skandal". Hintergrund ist ein Medienbericht, wonach 2022 Führungskräfte im Bundeswirtschafts- und im Umweltministerium Berichte umgeschrieben haben, um eine Laufzeitverlängerung zu verhindern.