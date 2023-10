Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es in Deutschland beim Bürgergeld sowie Wohngeld und Lohnabstand regional Unterschiede gibt. Das liegt unter anderem daran, dass Miete und Heizung einen großen Teil der Grundleistungen ausmachen, das Bürgergeld in München also deutlich höher ist als in Leipzig. Nach Fallbeispielen des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesfinanzministerium kann das dazu führen, dass sich infolge höherer Lohnsteuer in bestimmten Einkommensbereichen Mehrarbeit nicht lohnt.



Alleinerziehende mit zwei Kindern in Leipzig haben demnach bei einer Erhöhung ihres Bruttoeinkommens von 2.000 auf 3.000 Euro etwa 120 Euro mehr im Portemonnaie, in München bei einem Anstieg von 2.700 auf 3.300 Euro aber 25 Euro weniger.