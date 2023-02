Doch wie geht es Menschen, die vom Arbeitslosengeld II leben müssen? Familie Gellert wohnt in einem Haus in Regis-Breitingen – einer kleinen Stadt in Sachsen, südlich von Leipzig. Bettina und Peter Gellert leben dort mit zwei von Bettinas erwachsenen Kindern und ihrem Enkel. Jaden wächst als Pflegekind bei seinen Großeltern auf. Weil die beiden chronisch krank sind, wird ihr Leben seit Jahren über Hartz IV finanziert. Sie gehören zu den 5,4 Millionen Menschen, die im letzten Jahr Arbeitslosengeld II bezogen.

"Wir waren arbeiten. Für den Miststaat den Buckel krumm gemacht und am Ende kriegt man einen Tritt in den Arsch", schimpft Bettina Gellert. Früher habe sie im Hopfenbau gearbeitet, jetzt hat die 57-Jährige starkes Asthma. Peter Gellert sagt, er hätte bisher pro Monat nur 270 Euro vom Hartz IV-Satz zum Leben übrig. Auch er ist krank und kann nicht arbeiten, seit 2017 hat er ein Herzleiden, sein Antrag auf Erwerbsminderungsrente läuft noch.



Bettina Gellert meint, die Politik nehme ihre Probleme nicht wahr. Wie viel Bürgergeld sie nun ausgezahlt bekommen, wissen die Gellerts zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Die Post vom Amt liegt noch unsortiert auf einem Stapel. Gemeinsam mit der exactly-Reporterin Katharina Vorndran öffnen sie den Brief. Als Paar müssten sie nun 94 Euro mehr bekommen als mit Hartz IV. Doch am Ende kommt nach Abzug von Versicherung, Warmmiete und Strom nur ein Plus von zehn Euro für Peter Gellert heraus: 282,29 Euro.