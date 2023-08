Das Bürgergeld ist die zentrale Sozialreform der Ampel-Koalition. Zugleich wurde damit Hartz IV abgeschafft, was ein Kernvorhaben der SPD war. Ziel war es auch, die Sätze schneller als in der Vergangenheit an die Inflation anzupassen. Zuvor war die Teuerungsrate nur sehr verzögert berücksichtigt worden. Nun wird das Lohn- und Inflationsniveau bis zum zweiten Quartal des laufenden Jahres für die Bürgergeld-Regelsätze des Folgejahres berücksichtigt.