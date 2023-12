In den ersten neun Monaten des Jahres haben die Deutschen weniger gespendet als im gleichen Zeitraum in den beiden Vorjahren. Die Spendeneinnahmen beliefen sich bis September auf 3,2 Milliarden Euro, rund 600 Millionen weniger als im Vorjahreszeitraum. Die durchschnittliche Spende lag damit in diesem Jahr bislang bei 37 Euro – dies sei der dritthöchste Betrag seit 2005.