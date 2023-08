Die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland hat Fußballfans begeistert, die Einschaltquoten bei den Spielen waren gut. Frauenfußball erlebt einen Boom. Doch der Nachwuchs in Sachsen-Anhalt hat es schwer: In der Altmark-Ost gibt es keine Mädchen-Nachwuchsmannschaften mehr. Nur noch ein einziges Frauenteam spielt auf Großfeld. Und das hat am Sonntag zum Tag des Mädchenfußballs nach Walsleben geladen.

"Jungs passen meistens nicht zu Mädchen hin, weil sie halt denken, dass Mädchen viel schlechter sind", sagt die 12-jährige Karla. Das findet sie ungerecht und spielt darum in einer reinen Mädchen-Nachwuchsmannschaft, bei den D-Juniorinnen der Spielgemeinschaft Bismark/Dobberkau in der Altmark-West.

Weniger Mädchen-Nachwuchsmannschaften im Fußball

Gemeinsam mit ihrer Freundin Lena, 11 Jahre, verfolgt Karla ihren Traum, Profifußballerin zu werden. Fußball spielen die beiden Freundinnen schon die Hälfte ihres Lebens: seit sie sechs Jahre alt sind.

In dieser Zeit haben sie Veränderungen bemerkt: Es werden immer weniger Mädchen-Nachwuchsmannschaften, die Anzahl der Mixed-Teams nimmt zu. Wenn sie gegen gemischte Teams antreten müssen, ändere sich das Spiel: Die Körperlichkeit steige an, Jungs würden härtere Zweikämpfe führen, erzählen die beiden Fußballerinnen. Auch, wenn ihre Trainer die Mädchen ermutigen, Angst abzubauen und in den Zweikampf zu gehen, "funktioniert das nicht immer so gut", sagt Lena.

Schnuppertraining zum "Tag des Mädchenfußballs"

Umso dankbarer sind sie für das Schnuppertraining für Mädchen mit Stationsaufgaben und einem kleinen Turnier in Walsleben im Landkreis Stendal beim dortigen "Tag des Mädchenfußballs". Dieser soll Mädchen und Frauen für den Frauenfußball und die Nachwuchsteams in Walsleben, einem Ortsteil der Stadt Osterburg, begeistern.



Lena und Karla sind zwei von isnsgesamt 35 Spielerinnen, die sich auf der Sportanlage Eichengrund präsentieren. Karla, 12 Jahre (links) und Lena, 11 Jahre spielen begeistert Fußball, am liebsten in reinen Mädchen-Mannschaften. Bildrechte: MDR/Sabrina Bramowski

Fußballerinnen sind sportliches Aushängeschild von Walsleben

Walsleben ist ein idyllisches Örtchen mit gerade mal 320 Einwohnern. Auf dem Sportplatz des Orts spielen die Frauen der Spielgemeinschaft Walsleben-Rochau in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt, der höchsten Spielklasse im Bundesland. Die Männerteams haben ihre Fußballschuhe längst an den Nagel gehängt – die Frauen sind das sportliche Aushängeschild von Walsleben.

Die 0:2-Niederlage gegen Sandersdorf am Sonntagnachmittag schmerzt nicht so sehr wie der Gedanke, dass vom Fußball in Walsleben bald vielleicht nur noch eine menschenleere Rasenfläche bleiben könnte. Denn das Frauen-Team von Walsleben hat den höchsten Altersschnitt der Liga. Mit dem "Tag des Mädchenfußballs" soll Nachwuchs gewonnen werden. Auf dem Spielfeld in Walsleben können die Mädchen zeigen, was sie draufhaben. Bildrechte: MDR/Sabrina Bramowski

Mehr Auswahl beim Mannschaftsgefüge

Michael Müller vom KFV Altmark-Ost beim Tag des Mädchenfußballs in Walsleben. Bildrechte: MDR/André Strobel Charleen Schornick spielt seit 15 Jahren bei Walsleben Fußball und ist mittlerweile Vereinsvorsitzende. Sie schätzt es sehr, mit und gegen Frauen zu spielen. Schornick berichtet, dass "bei der körperlichen Konstitution Frauen oftmals nicht mithalten" könnten, wenn sie gegen Jungs und Männer spielen müssten.



Ein Angebot zu schaffen, sodass Mädchen eine Wahl haben, in welchem Mannschaftsgefüge sie spielen wollen, findet auch Michael Müller vom Kreisfußballverband Altmark-Ost wichtig. Das Angebot solle am besten flächendeckend sein, "dass Mädels nur unter sich spielen können".

Spaß am Fußball steht im Vordergrund

Karla und Lena haben den Tag des Mädchenfußballs in Walsleben genossen und sich beim Stationstraining bewiesen. Lena hat ihre Stärke bei Flanken zeigen können, Karla beim Slalomlauf mit Ball. Für die beiden ist die Frauenmannschaft in der Altmark-Ost eine echte Option. Sobald sie 15 Jahre sind, können sie sich der Verbandsliga-Mannschaft anschließen.