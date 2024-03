Die Idee vom Fußballverein stieß auch in der weiteren Umgebung auf Begeisterung. Als die Verantwortlichen in Bad Berka von dem neuen Verein hörten, waren sie begeistert, erinnert sich Kühn. Schließlich ist es für jede Mannschaft schön, sich mit anderen Vereinen zu messen. Nach den ersten Testspielen wagte der Verein auch den Sprung in den Ligabetrieb. "In den ersten Jahren gab es erstmal nur auf die Mappe", erinnert sich die Trainerin an die ersten Punktspiele. Mittlerweile fahren die Mädels aber auch Erfolge ein. Die E-Juniorinnen haben erst kürzlich die Landesmeisterschaft in der Halle gewonnen.