Reform der Straßenverkehrsordnung Kommunen prüfen Ausweitung von Tempo-30-Zonen

Mit der Reform der Straßenverkehrsordnung haben die Kommunen jetzt mehr Freiheiten. Sie können leichter Tempo-30-Zonen ausweisen oder Straßen für den Autoverkehr sperren. Auch bei Fußgängerüberwegen und Busspuren haben sie größere Spielräume. Und die würden jetzt ausgelotet, erklärt der Innenpolitiker Rüdiger Erben. Er ist parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt: "Ich kenne allein in meinem Heimatlandkreis im Burgenlandkreis und in meiner Heimatstadt Weißenfels eine ganze Reihe von konkreten Streckenabschnitten, wo die Kommunen daran arbeiten." Erben sagt, er selbst habe das Glück, in einem geschwindigkeitsbeschränkten Bereich zu wohnen. Dort habe er zwar keine Verkehrslärm-Messungen durchgeführt und keine Berechnung, aber er habe die Situation dennoch auf sich wirken lassen: "Und da merke ich, dass das eine deutliche Erhöhung der Lebensqualität für mich und meine Familie gewesen ist."