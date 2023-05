MDRfragt Jeder Dritte macht Urlaub in Deutschland

Die Dauer der längsten Urlaubsreise beträgt dabei am häufigsten zwei Wochen. Mehr als ein Drittel der MDRfragt-Mitglieder, die sich an der Befragung beteiligt haben und in diesem Jahr in den Urlaub fahren, verreist etwa eine Woche. Demgegenüber verreisen fünf Prozent nur ein paar Tage und 14 Prozent sogar länger als zwei Wochen.