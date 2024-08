Während deutschlandweit in den Seen mit 77 Personen fünf Menschen weniger umkamen als 2023, verzeichnete die DLRG in den Flüssen zum dritten Mal in Folge mehr tödliche Unglücke. In den Fließgewässern waren es mit 92 insgesamt 20 Fälle mehr als im Vorjahreszeitraum. "Die strömenden Gewässer bergen die meisten Gefahren. Dessen sollten sich die Leute beim Aufenthalt an Flüssen bewusst sein. Vom Schwimmen in Flüssen kann ich den allermeisten nur abraten", so die Präsidentin der Wasserretter. Insgesamt machten die Todesfälle in Seen und Flüssen zwei Drittel der Gesamtzahl aus.