Marvin Rothe aus Zschocken bei Hartenstein ist Rettungsschwimmer aus Leidenschaft und inzwischen im Besitz des Deutschen Rettungsschwimmer-Abzeichens in Gold, wie er sagt. Dabei gehört er eher zu den Spätberufenen bei den Rettungsschwimmern. Erst vor zwei Jahren ist er zur Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) in Zwickau gestoßen und hat von Anfang an viel Spaß am Training, das – wie er zugibt – auch ziemlich fordernd ist. Fitness, Kraft, Ausdauer, Willen und ein gutes Lungenvolumen fürs Tauchen sind Voraussetzung, um die Rettungsschwimmerausbildung erfolgreich zu meistern.



All das bringt der Gymnasiast vom Sandberg-Gymnasium in Wilkau-Haßlau mit. Er komme aus einer sportlichen Familie, sagt er und zwinkert seiner Mutter Susann Rothe zu, die Marvin an diesem Morgen mit dem Auto zum "Dienst" gefahren hat. Sie ist sichtlich stolz auf ihren Sohn und berichtet, dass inzwischen auch die sechs Jahre alte Tochter Melisa bei der DLRG trainiere.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bis zur ersten Stufe des Rettungsschwimmerabzeichens braucht Marvins Schwester aber noch Geduld. Marvin erzählt: "Ich habe mich schon im Fußball, beim Breaken und im Leistungsschwimmen ausprobiert." Im Schulsport mag er besonders Leichtathletik. So richtig angekommen fühle er sich aber bei den Rettungsschwimmern. Einmal in der Woche geht es zum Training in die Schwimmhalle nach Zwickau. Die Eltern fördern das sportliche Engagement ihrer Kinder und halten als Taxi her, denn mit den Bussen geht im ländlichen Raum abends schnell nichts mehr.

Berufung: Anderen helfen, wenn nötig

Rettungsschwimmer im Hartensteiner Freibad ist Marvin Rothe schon seit vergangenem Sommer. Es ist mehr Ehrenamt und Berufung als Ferienjob, der Lohn gleiche eher einer Aufwandsentschädigung. "Mir macht es Spaß, wenn ich Leuten helfen kann", sagt der Jugendliche, während die ersten Badegäste eintreffen und ihre Bahnen im noch menschenleeren Schwimmerbecken ziehen oder den ersten Sprung – eine satte Arschbombe - vom Drei-Meter-Brett wagen.



Marvin Rothe hat das Schwimmer-, das Plansch- und das Springerbecken mit den zwei Sprungbrettern genau im Blick, während sein Schichtleiter Robert Müller einen kleinen Badegast mit einem Eisbeutel versorgt. Der Steppke ist kurz vorm Bad gestolpert und hat sich eine Beule geholt. Es seien vor allem die kleinen Dinge, um die sich Bademeister und Rettungsschwimmer meistens kümmern müssten, sagt Marvin Rothe – allen voran Insektenstiche.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Schwimmmeister warnt vor Routine bei der Badaufsicht

Schwimmmeister Robert Müller, der auch Ausbilder ist, hat in seiner Berufskarriere aber auch schon echte Ernstfälle erlebt und beispielsweise ein Kind gerettet, das nicht schwimmen konnte und dennoch im tiefen Wasser badete und eines, das im eigentlich gefahrlosen Planschbecken einen epileptischen Anfall – den ersten in seinem Leben und ausgerechnet im Schwimmbad – erlitten hat. Alles sei glimpflich abgegangen, dennoch habe der Schreck einige Zeit tief gesessen. "Es darf sich niemals Routine einstellen", sagt Robert Müller. Für einen Laien klingt es ziemlich schwierig, in sengender Sonne das Gewimmel im glitzernden Wasser der Schwimmbecken unter Kontrolle zu halten.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Unsichere Badegäste besonders im Blick