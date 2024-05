In Sachsen konnte bei Hunderten Einsätzen 512 Menschen geholfen werden. Dabei ging es etwa um Rettungen, Erste Hilfe, Wundversorgung oder die Suche nach Vermissten, in 26 Fällen um Lebensrettungen. Die Zahl der Badetoten lag 2023 bei 15, drei weniger als 2022. Die meisten Todesfälle wurden mit jeweils sechs in Seen und Flüssen gezählt. Zudem kam je ein Mensch in einem Bach, einem Teich und einem Kanal ums Leben. Todesfälle in einem Schwimmbad gab es laut DLRG-Statistik 2023 nicht. Insgesamt engagierten sich 535 DLRG-Rettungsschwimmer im Freistaat.

In Thüringen waren im vergangenen Jahr 382 aktive DLRG-Mitglieder an Rettungseinsätzen beteiligt. In 307 Fällen konnten sie erste Hilfe leisten, eine Lebensrettung gab es nicht. Die Helfer versorgten etwa Schnittwunden oder Insektenstiche. Aber auch in solchen Situationen, wie wenn Kinder an vollen Badestellen ihre Eltern aus den Augen verloren hatten, waren die Helfer zur Stelle. Die Retter waren an acht Thüringer Freigewässern und 30 Schwimmbädern im Einsatz. Die Zahl der Badetoten stieg im Vorjahresvergleich um fünf auf 13 Menschen an. Vor allem Seen und Flüsse waren Unfallschwerpunkte – Gewässer, die in der Regel unbewacht sind.