Es gibt nicht für alle Erkrankungen, die im Urlaub erworben werden können, auch Impfungen – aber gegen viele häufige Infektionen schon. So können Sie sich beispielsweise gegen Gelbfieber, Meningokokken-Infektionen, Kinderlähmung oder durch Zeckenbisse übertragbare Frühsommer-Meningoenzephalitis, kurz FSME, impfen lassen. Die gibt es vor allem in Süddeutschland, aber auch in Skandinavien und in Osteuropa. Es gibt Impfungen gegen Grippe, Covid-19, Hepatitis A, Masern und Gürtelrose.