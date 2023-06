Zwei Strafgefangene aus Bayern und Nordrhein-Westfalen haben sich erfolgreich gegen die geringe Entlohnung ihrer Arbeit in Haft gewehrt. Die Regelungen der Länder dazu seien mit dem Ziel der Resozialisierung nicht vereinbar, entschied das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.

Die Bundesländer wurden beauftragt, bis spätestens Ende Juni 2025 ihre gesetzlichen Regelungen zur Arbeitspflicht und ihre Vergütungsverordnungen zu überarbeiten. Die Haft-Arbeitspflicht, die außer in Sachsen, Brandenburg, Rheinland-Pfalz und im Saarland gilt, soll demnach allein der Resozialisierung dienen. Auch deshalb wird für Gefangene etwa kein Mindestlohn gezahlt. Ob dieser nun künftig angewendet wird, bleibt bei der Entscheidung offen.

Die Linke-Vorsitzende Janine Wissler hatte sich vor dem Urteil bei MDR AKTUELL für den Mindestlohn ausgesprochen und die bisherige Praxis in den Haftanstalten als "Lohndumping" kritisiert. Ähnlich äußerte sich Manuel Matzke von der Gefangenen-Gewerkschaft GGBO, der als Auskunftsperson auch in dem Verfahren in Karlsruhe gehört worden war.