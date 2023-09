Mit der Aggressivität im Straßenverkehr gibt es ein Problem. Sie ist nicht nur schwer zu ertragen, sondern sei auch schwer in Zahlen abzubilden, weil sie immer im Auge des Betrachters liege, also nicht objektiv messbar sei, sagt der Leiter der Unfallforschung der Versicherer, Siegfried Brockmann. Aber: "Was wir haben, sind Befragungsstudien. Da fragen wir natürlich nicht: Sind Sie aggressiv? Dann würden alle nein sagen. Wir stellen konkrete Fragen: Drängeln Sie schonmal? Oder: Überholen Sie rechts? Oder ähnliche Dinge. Da kann man über den Zeitverlauf tatsächlich einen geringen Anstieg des Verhaltens sehen, was eigentlich nicht tolerierbar ist."