Intensive Vorbereitungen laufen hingegen an den Jugendämtern. Ina Lorenz ist beim Chemnitzer Jugendamt zuständig für Amtsvormundschaft: "Es ist geplant, dass in der Presse zum Beispiel Inserate erscheinen, wo geworben wird um ehrenamtliche Vormünder. Es werden Informationsveranstaltungen sicherlich angeboten werden. Und wenn jemand von sich aus sagt, so eine Aufgabe könnte ich mir vorstellen, da hätte ich gern eine Beratung, kann er sich jederzeit bei uns im Jugendamt melden. Dann bekommt er eine Beratung."