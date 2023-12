Mehr als eine Million Menschen haben sich 2023 mit ihren Sorgen, Nöten und Ängsten an die Telefonseelsorge gewandt. Der Krieg im Nahen Osten und in der Ukraine, Einsamkeit und depressive Stimmungen waren häufig Auslöser der Anrufe, sagt der Vorsitzende des bundesweiten Telefonseelsorge -Arbeitsgruppe Statistik, Ludger Storch, der Deutschen Presse-Agentur. Eine abschließende Auswertung für 2023 gebe es noch nicht, jedoch gehe er von ähnlich vielen Anrufen wie im Vorjahr aus: rund 1,2 Millionen.

Darüber hinaus ist ein ebenfalls anonymer Kontakt im Chat oder per Mail möglich. Deutlich mehr als 3.000 Chats und über 41.000 ausgetauschte Mails verzeichnen die Seelsorgenden.

Thema waren laut Storch häufig aktuelle Krisensituationen: "Der Krieg in der Ukraine und auch der Krieg im Nahen Osten versetzen viele in Sorgen und Ängste", sagt er, aber auch die Folgen der Corona-Pandemie seien noch spürbar. Das zeige sich zum Beispiel in sich häufenden sozialen Ängsten. Und auch die Preissteigerungen hätten oftmals Spuren im persönlichen Alltag hinterlassen.