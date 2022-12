In der Kreativtankstelle in Erfurt wird in diesem Jahr Heiligabend wieder zusammen gefeiert. Für Menschen, die die Feiertage ohne Familie auskommen müssen, hat Johanna Schramm die Ehrenamtsinitiative "Gemeinsames Weihnachten" ins Leben gerufen.

Über die Homepage oder den Instagram-Account der Initiative konnten sich Interessierte für die Weihnachtsfeier anmelden. Laut Schramm werden rund 35 Personen am 24.12. erwartet. Die Veranstaltung sei in diesem Jahr bereits ausgebucht. Auf dem Programm stehen unter anderem gemeinsam Backen und Singen. Auch für ein weihnachtliches Büffet wird es geben, so Schramm. Weil das Erlebnis so gut ankommt, plant sie in Zukunft auch in weiteren Städten Menschen zueinander zu bringen.

Weihnachtsessen in Gotha und Weimar

Auch in Weimar laden der Johannes Falk e. V. Weimar und die Weimarer Tafel am Heiligabend zu einem gemeinsamen Abend ein. Unter dem Motto "Niemand bleibt einsam, wir feiern gemeinsam" wird es im Festsaal des Sophienhauses ab 19 Uhr Gedichte, Lieder, Musik und ein Festessen geben.