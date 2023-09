Für die Lehre von der Bedeutung von Flaggen gibt es einen Begriff: Flaggenkunde oder Vexillologie – und in Deutschland auch eine Gesellschaft . Deren Gründer ist Jörg Karaschewski und der weiß: Den Regenbogen gibt es schon lange als Flagge und mit regional ganz unterschiedlichen Bedeutungen. So nutze die Organisation Greenpeace den Regenbogen zum Beispiel als Verweis auf eine Legende indianischer Regenbogenkrieger.

Karaschewski erklärt, warum man bei der schwul-lesbischen Community einen Regenbogen als Flagge nutzt: "Da gibt es die Geschichte, dass 1969, als Judy Garland, die in Schwulenkreisen relativ beliebt war, zu Grabe getragen wurde, dass da schon einige Regenbogenflaggen gezeigt wurden. Das bezog sich seinerzeit auf das Lied 'Somewhere over the Rainbow'. Ein Lied über einen Ort, an dem alles besser und gerechter ist."