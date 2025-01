Studie: Weniger Wohneigentümer in Deutschland

Unter den Bundesländern liegt das Saarland mit 58,6 Prozent vor Rheinland-Pfalz (53,5 Prozent) an der Spitze. Am Ende der Tabelle belegt Berlin mit 15,8 Prozent den letzten Platz noch hinter Hamburg (21,2 Prozent).

Von den mitteldeutschen Bundesländern schneidet Thüringen am besten ab. In dem Bundesland gab es 2022 es eine Eigentumsquote von 45,7 Prozent. Somit liegt die Quote in Thüringen knapp über dem Bundesschnitt von 43,6 Prozent. Unter diesem Schnitt liegen hingegen Sachsen-Anhalt mit 42,4 Prozent und Sachsen mit nur 34 Prozent. In Sachsen nahm die Zahl der Eigentümer zwischen 2011 und 2022 allerdings um etwa fünf Prozent zu.