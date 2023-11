Die Zahl wohnungsloser Menschen in Deutschland ist nach Einschätzung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAGW) deutlich höher als in den Daten des Statistischen Bundesamtes angegeben. Demnach sind mindestens 607.000 Menschen im Verlauf des vergangenen Jahres zeitweise wohnungslos gewesen.



Das Statistische Bundesamt hatte zum Stichtag Ende Januar 372.000 wohnungslosen Menschen ermittelt, die in Unterkünften untergebracht waren. Die Wohnungshilfe sieht im Vergleich zu 2021 außerdem eine Zunahme von 58 Prozent.