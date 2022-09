Infektionsschutzgesetz Bundesrat billigt Corona-Regeln für Herbst und Winter

Der Bundesrat hat dem neuen Infektionsschutzgesetz zugestimmt. Im Herbst und Winter wird es wieder unter bestimmten Voraussetzungen eine Masken- und Testpflicht geben. Unter anderem gilt die Maskenpflicht in medizinischen Einrichtungen etwa in Kliniken, Arztpraxen und Pflegeheimen. Auch in Fernzügen müssen Fahrgäste weiterhin eine FFP2-Maske tragen.