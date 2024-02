Dem "Bild"-Bericht zufolge starb Brehme in der Nacht zu Dienstag in München offenbar an einem Herzstillstand. Brehme war demnach noch in die Notaufnahme einer Klinik nahe seiner Wohnung eingeliefert worden. Doch jede Hilfe kam für ihn zu spät.



Der gebürtige Hamburger spielte in seiner aktiven Zeit für Saarbrücken, Kaiserslautern, den FC Bayern, Inter Mailand und Real Saragossa. Er bestritt 86 Länderspiele und erzielte 8 Tore. Brehme hinterlässt Lebensgefährtin Susanne Schaefer und zwei erwachsene Söhne aus seiner früheren Ehe.

Bildrechte: picture alliance / AP Photo | Carlo Fumagalli